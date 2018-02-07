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07.02.2018 14:25

Abdullah Gül'ün Karar ekibi hakkında bomba iddia!

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Abdullah Gül'ün Karar ekibi hakkında bomba iddia!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinin yeni bir televizyon kurmak için çalışmalarını başlattığı iddia edildi.

(Medyaradar) Son dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP içindeki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesini yaklaşık bir ay önce ziyaret etmişti.

Karar Gazetesini yakından takip ettiğini belirten Gül, başarılar dilemişti.

Abdullah Gül'ün bu ziyaretinde Gül'e yakınlığıyla bilinen Karar ekibi yeni bir televizyon kurma kararı aldı. Hatta, Gül'ün ekibinin yeni bir televizyon kurmak için çalışmalarını başlattığı iddia edildi.

Yayın ve Stüdyolar için görüşmelerini yapan Gül'ün ekibinin yeni televizyonunun yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

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