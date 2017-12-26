  • BIST 112.045
  • Altın 156,473
  • Dolar 3,8084
  • Euro 4,5147
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
26.12.2017 14:55

Abdullah Gül’e AKP’den ilk tepki geldi!

»
Abdullah Gül’e AKP’den ilk tepki geldi!
Abdullah Gül'ün yeni KHK hakkında attığı tweet'e AKP'den tepki geldi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “2019’un provasını yapıyor” ifadelerini kullandı.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter’dan yaptığı açıklamada son çıkan KHK’de yer alan 121. maddeyi “kaygı verici” olarak yorumlamıştı. Gül, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'den hükümete flaş KHK tepkisi

“ABDULLAH GÜL, 2019’UN PROVASINI YAPIYOR”
Gül’ün açıklamasına AKP cephesinden ilk yanıt geldi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gül’ün açıklamalarını “2019’un provasını yapıyor” olarak değerlendirdi. Tayyar, “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Akparti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile.” dedi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Özkoç'tan KHK'ya 'SS' benzetmesi26 Aralık 2017 Salı 13:32
  • Saadet Partisi'nden KHK'ya tepki26 Aralık 2017 Salı 13:15
  • HDP'li vekile verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı26 Aralık 2017 Salı 12:44
  • Abdullah Gül’e AKP’den ilk tepki geldi!26 Aralık 2017 Salı 12:43
  • Tek tip kıyafet Enis Berberoğlu’nu kapsıyor mu?26 Aralık 2017 Salı 12:32
  • "Yeni KHK'ler hukuk devletinin çöküşüdür"26 Aralık 2017 Salı 12:26
  • Tarhan: Hereke ilçe olmalıdır26 Aralık 2017 Salı 12:13
  • Gürer: Sokaklarda yüzlerce çocuk çaresiz ve sorunlu26 Aralık 2017 Salı 11:57
  • HDP'li vekil gözaltına alındı26 Aralık 2017 Salı 11:50
  • "Cesaretin varsa ata dede toprağı gasp edilen vatandaşın karşısına çıkalım"26 Aralık 2017 Salı 11:41
    • FOTO GALERİ
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    • İlk yılbaşlarını kutlayacak olan yeni doğmuş bebekler
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti