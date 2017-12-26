Abdullah Gül’e AKP’den ilk tepki geldi!

Abdullah Gül'ün yeni KHK hakkında attığı tweet'e AKP'den tepki geldi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “2019’un provasını yapıyor” ifadelerini kullandı.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter’dan yaptığı açıklamada son çıkan KHK’de yer alan 121. maddeyi “kaygı verici” olarak yorumlamıştı. Gül, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ABDULLAH GÜL, 2019’UN PROVASINI YAPIYOR”

Gül’ün açıklamasına AKP cephesinden ilk yanıt geldi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gül’ün açıklamalarını “2019’un provasını yapıyor” olarak değerlendirdi. Tayyar, “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, Akparti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile.” dedi.