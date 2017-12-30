Abdullah Gül'den Erdoğan'a rest!

KHK açıklamalarının ardından AKP yönetimi ile tartışmaya giren 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." dedi.

KHK açıklamalarında tartışmalar devam sürüyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Gül'ün açıklaması şöyle:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

Gül, "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.

ABDULLAH GÜL KHK İLE İLGİLİ NE SÖYLEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan ve "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'yla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmış; skandal düzenleme hakkında, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullanmıştı.