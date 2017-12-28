Abdullah Gül'den Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'a ziyaret

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda Eski Başkakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'ni ziyaret etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'ni ziyaret etti. Bugün gerçekleşen ziyarette Abdullah Gül, Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlarıyla biraraya geldi. Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Son dönemde köşe yazarları ve gazeteciler Gül'ün çeşitli temaslarda bulunduğunu ve 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etmişti.

SON KHK'LER İÇİN ''KAYGI VERİCİ'' DEMİŞTİ

Son çıkartılan KHK ile ilgili Abdullah Gül, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün KHK açıklamasının ardından Erdoğan şu ifadelerle yanıt vermişti: "Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."