  • BIST 114.480
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
29.12.2017 00:25

Abdullah Gül'den Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'a ziyaret

»
Abdullah Gül'den Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'a ziyaret
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda Eski Başkakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'ni ziyaret etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar Gazetesi'ni ziyaret etti. Bugün gerçekleşen ziyarette Abdullah Gül, Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlarıyla biraraya geldi. Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Son dönemde köşe yazarları ve gazeteciler Gül'ün çeşitli temaslarda bulunduğunu ve 2019'da Cumhurbaşkanlığına aday olacağını iddia etmişti.

SON KHK'LER İÇİN ''KAYGI VERİCİ'' DEMİŞTİ

Son çıkartılan KHK ile ilgili Abdullah Gül, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül'ün KHK açıklamasının ardından Erdoğan şu ifadelerle yanıt vermişti: "Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'a yakın isimden erken seçim önerisi28 Aralık 2017 Perşembe 19:21
  • Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret28 Aralık 2017 Perşembe 19:08
  • Erdoğan: Zehir evin içine girmiş vaziyette28 Aralık 2017 Perşembe 19:02
  • "Emre İper yeni yıla evinde girsin" 28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
  • Ramallah'ta çatışmalar devam ediyor28 Aralık 2017 Perşembe 16:22
  • Bakan Fakıbaba'dan 'Sudan'dan et ithalatı' açıklaması28 Aralık 2017 Perşembe 16:16
  • CHP Marmamara Üniversitesi'ndeki anketi Meclis'e taşıdı28 Aralık 2017 Perşembe 15:49
  • Of'ta 'Süleyman'ı yedirmeyiz' yürüyüşü28 Aralık 2017 Perşembe 14:56
  • CHP'li Tanrıkulu: Faşizmin tam adı budur28 Aralık 2017 Perşembe 14:30
  • Bakandan CHP itirafı!28 Aralık 2017 Perşembe 14:20
    • FOTO GALERİ
    • 2017 yılında boşanan ünlüler
    • Kılıçdaroğlu, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
    • Hollywood'un çocuk oyuncularının inanılmaz değişimi
    VİDEO GALERİ
    • iPhone X yardımıyla görünmez olabilirsiniz!
    • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti