Abdullah Gül'den Afrin harekatı mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye’nin YPG kontrolündeki Afrin bölgesine düzenlenen harekât ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Abdullah Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 Ocak 2018