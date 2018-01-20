Abdullah Gül'den Afrin harekatı mesajı

Abdullah Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 Ocak 2018
Abdullah Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 20 Ocak 2018
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