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10.01.2018 12:20

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia: Tarih bile belli...

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Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia: Tarih bile belli...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında kriz gün geçtikçe tırmanırken bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Abdullah Gül sahaya inecek ve Şubat ayında bazı adımlar atacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül arasında ipler kopma noktasına geldi. Gül'ün son Kanun Hükmünde Kararname'yi 'muğlak' bulmasıyla krizin fitili ateşlenmişti. Dün Erdoğan grup toplantısında ipleri koparacak sözler söyledi, "Geçmişte parti çatısında olup bugün dışarıda başka havalarda gezenlerin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte son 3-4 yıldır mücadele en küçük desteklerini görmediğimiz siluetlerini karşı tarafta gördüğümüz kişilerdir.Kusura bakmasınlar. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsin ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar" dedi. Gül bu çıkışa henüz bir yanıt vermedi. 

Kriz hızla tırmanırken Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar bir iddia ortaya attı, Abdullah Gül'ün ciddi ciddi hazırlandığını yazdı.

İşte o yazı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi..
Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..
Ciddi ciddi hazırlanıyor..
Hemen söyleyelim ilk aşama bu..
Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..
İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek..
"Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek..
Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..
Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz..
Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur..
Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?

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