  • BIST 115.491
  • Altın 159,310
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
05.01.2018 05:00

Abdülkadir Selvi'den Skandal soru... Hiç yüzü kızarmadı

»
Abdülkadir Selvi'den Skandal soru... Hiç yüzü kızarmadı
Seçimle göreve gelen, ancak dün akşam mahkeme kararı olmadan görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsan gelişme sonrası CNN Türk kanalında yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programında gazeteci İsmail Saymaz, Murat Hazinedar'la ilgili CHP'nin iki yıl önce hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti... Bunun üzerine Hazinedar, programa telefonla bağlanarak “Bu rapor havuz medyası tarafından daha önce de dikte edildi. Sayın Saymaz da havuz medyasının beyanlarına atfen ısrarla bu rapordan bahsediyor. Bizzat ben bu raporu partiye müracat ederek varsa bana verin diyerek kendim istedim. Özellikle havuz medyasının dezenformasyonlarına hizmet etmek, gerçekten hep hakkında olumlu düşündüğüm İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” dedi.

Bu açıklamadan sonra Abdülkadir Selvi'nin Hazinedar'a sorduğu soru ise şaşkınlık yarattı. Fethullah Gülen ile yan yana  fotoğrafları ortaya çıkan Selvi, Murat Hazinedar'a "2014 yılında Fethullah Gülen'e selam göndermişsiniz. Bu doğru mu?" diye sordu. Bu andan itibaren sosyal medyada Selvi'nin FETÖ Lideri Gülen ile çektirdiği fotoğraf paylaşılmaya başlandı.

İşte Abdülkadir Selvi'nin Fethullah Gülen ile yan yana olduğu fotoğraf:

selvi.jpg

983bc9a9-2a93-4fa2-a354-b09191f73fc2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Murat Hazinedar'dan İsmail Saymaz’a tepkiMurat Hazinedar'dan İsmail Saymaz’a tepkiGörevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CNN yayına katıldı. CHP'nin kendisi hakkında rapor hazırladığı iddiasını reddeden Hazinedar, "Havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, İsmail Saymaz'a mı düşmüş?" diye konuştu.04 Ocak 2018 Perşembe 23:44
"Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum""Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum"İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.04 Ocak 2018 Perşembe 21:15
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamaCHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamaBeşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için İçişleri Bakanlığı'nın aldığı görevden uzaklaştırma kararının ardından, partililer ve bazı milletvekilleri Beşiktaş Belediyesi'ne geldi.04 Ocak 2018 Perşembe 20:18
Görevden uzaklaştırılma kararı sonrası ilk kez konuştuGörevden uzaklaştırılma kararı sonrası ilk kez konuştuİçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar karar sonrası Sözcü'ye son dakika açıklamalarda bulundu.04 Ocak 2018 Perşembe 19:05
CHP İl Başkanlığı'ndan 'Murat Hazinedar' çağrısıCHP İl Başkanlığı'ndan 'Murat Hazinedar' çağrısıBeşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.04 Ocak 2018 Perşembe 18:44
Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı04 Ocak 2018 Perşembe 17:50
Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da...Murat Hazinedar isyan etti: Eşim ve oğluma da...Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, hakkında çıkan haberlerle ilgili sert bir açıklama yaptı.04 Ocak 2018 Perşembe 15:45
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum"04 Ocak 2018 Perşembe 21:15
  • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama04 Ocak 2018 Perşembe 20:18
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın Beşiktaş Belediyesi'ne gidecek!04 Ocak 2018 Perşembe 20:14
  • Mahir Ünal'dan ambargo kararı açıklaması04 Ocak 2018 Perşembe 19:29
  • "Hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kuruyor"04 Ocak 2018 Perşembe 19:08
  • Görevden uzaklaştırılma kararı sonrası ilk kez konuştu04 Ocak 2018 Perşembe 19:05
  • Ağbaba'dan 'Hazinedar' tepkisi: "Teslim olmayacağız"04 Ocak 2018 Perşembe 18:48
  • Yarkadaş: "AKP Man Adası Belgeleri'ne karşı hamle yapıyor"04 Ocak 2018 Perşembe 18:17
  • Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına CHP'den ilk tepki04 Ocak 2018 Perşembe 18:06
  • Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!04 Ocak 2018 Perşembe 17:50
    • FOTO GALERİ
    • Ne sıklıkta duş almalı: İşte bilimin yanıtı
    • CHP'li vekiller Beşiktaş Belediyesi'nde
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    VİDEO GALERİ
    • Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti