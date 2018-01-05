Abdülkadir Selvi'den Skandal soru... Hiç yüzü kızarmadı

Seçimle göreve gelen, ancak dün akşam mahkeme kararı olmadan görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsan gelişme sonrası CNN Türk kanalında yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programında gazeteci İsmail Saymaz, Murat Hazinedar'la ilgili CHP'nin iki yıl önce hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti... Bunun üzerine Hazinedar, programa telefonla bağlanarak “Bu rapor havuz medyası tarafından daha önce de dikte edildi. Sayın Saymaz da havuz medyasının beyanlarına atfen ısrarla bu rapordan bahsediyor. Bizzat ben bu raporu partiye müracat ederek varsa bana verin diyerek kendim istedim. Özellikle havuz medyasının dezenformasyonlarına hizmet etmek, gerçekten hep hakkında olumlu düşündüğüm İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” dedi.

Bu açıklamadan sonra Abdülkadir Selvi'nin Hazinedar'a sorduğu soru ise şaşkınlık yarattı. Fethullah Gülen ile yan yana fotoğrafları ortaya çıkan Selvi, Murat Hazinedar'a "2014 yılında Fethullah Gülen'e selam göndermişsiniz. Bu doğru mu?" diye sordu. Bu andan itibaren sosyal medyada Selvi'nin FETÖ Lideri Gülen ile çektirdiği fotoğraf paylaşılmaya başlandı.

İşte Abdülkadir Selvi'nin Fethullah Gülen ile yan yana olduğu fotoğraf: