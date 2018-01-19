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19.01.2018 06:00

Abdulkadir Selvi: Türkiye İncirlik'i kapatmak için Amerika'ya mesaj iletti

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Abdulkadir Selvi: Türkiye İncirlik'i kapatmak için Amerika'ya mesaj iletti
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri ile ilgili olarak ABD'ye mesaj iletildiğini söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında olası Afrin operasyonu ve gelişmeleri konu edildi. Konu hakkında yorumlarda bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri ile ilgili olarak ABD'ye mesaj iletildiğini söyledi.

AMERİKA'NIN AÇIKLAMALARI İNCİRLİK'LE ALAKALI

Selvi programdaki konuşmasında, ABD ile yapılan son görüşmelerde, 'Türkiye'de halk İncirlik ve Kürecik üslerini sorguluyor' mesajının iletildiğini söyledi. Hürriyet yazarına göre ABD tarafından dün ve geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar da bu mesajla alakalı.

Abdulkadir Selvi yorumunda, iki ülke arasında gerginlikler yaşansa da ve Türkiye'de halk sık sık bu üsleri gündeme getirse de Türkiye tarafının ilk kez bu konuyu masaya getirdiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI, TİLLERSON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye ile ABD arasında son görüşme geçtiğimiz gün Kanada'da dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında gerçekleşmişti.

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