Abdulkadir Selvi: Suriye'de SDG'yi Kandil yönetiyor

ABD ne iddia ederse etsin, yönetim şemasına göre Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yönetimi tamamen PKK’lılardan oluşuyor. SDG doğrudan terör örgütü PKK’nın yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan’a bağlı. YPG ve SDG’nin yönetimine ‘tayin’ler ile sevk ve idareler Kandil tarafından sağlanıyor.

AFRİN harekâtı, PKK’nın Suriye yapılanmasını bir kez daha gündeme getirdi.

PKK ile YPG arasındaki ilişkiyi; ABD, Türkiye’nin baskıları karşısında oluşturduğu SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile PKK arasındaki bağlantıyı masaya yatırmamız gerekti. ABD neyi iddia ederse etsin, yönetim şemasına göre SDG, doğrudan PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan’a bağlı. YPG ve SDG’nin yönetiminde yer alacak isimlerin belirlenmesi ile sevk ve idareleri Kandil tarafından sağlanıyor. SDG adına ABD ve Esed rejimi ile temaslar ise Kandil’in ‘Suriye genel sorumluluğu’na getirdiği Sofi Nurettin tarafından yürütülüyor.

Sofi Nurettin, uzun süre Kandil’de görev yaptıktan sonra Bahoz Erdal’la birlikte Suriye sorumluluğuna getirilmişti. Bahoz Erdal’la birlikte Suriye’de PYD- YPG’nin kuruluşunu gerçekleştiren Sofi Nurettin, Bahoz Erdal’ın ardından PKK’nın Suriye’deki bir numaralı ismi oldu. Sofi Nurettin bu görevi, PKK’nın bir ve iki numaralı isimleri olan Cemil Bayık ve Murat Karayılan’a bağlı olarak yapıyor.

PKK’nın Suriye sorumlusu olan Sofi Nurettin’in altında SDG Yürütme Komitesi üyeleri yer alıyor. İstihbarat birimlerinden elde edilen belgeye göre SDG’nin yönetimi tamamen PKK yöneticilerinden oluşuyor. Bunlar kim?



İSİM İSİM SDG YÖNETİMİ

1-) Fuat kod adlı Cemil Amed/ Daha önce de YPG’nin yönetiminde yer alan Cemil Amed, uzun süre Öcalan’ın yanında kalmış, daha önce Lazkiye bölgesinde faaliyetlerde bulunmuş bir isim. 2016’dan itibaren YPG’nin yönetiminde yer alıyor.

2-) Kod adı Halide olan Hanife Hüseyin/ 1998 yılında PKK’ya katılan Hanife Hüseyin 2008 yılından itibaren Suriye’deki faaliyetlerde görevlendirilmiş. 2013-2016 yılları arasında YPG kadın savunma birlikleri YPJ’de görev almıştı. Hanife Hüseyin son yapılanmada Kandil tarafından SDG yönetiminde görevlendirildi.

3-) Aldar kod adlı Velid Halil/ SDG’nin Dış İlişkiler Sorumluluğu’nu yürütüyor. PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu’nun başkanlığındaki heyetin Mısır’da darbeci Sisi yönetimi ile yaptığı görüşmelerde yer almıştı.



BAHOZ ERDAL’IN YERİNE ATANDI

4-) Sabri Ok/ PKK ve KCK’nın Merkez Komitesi üyeleri arasında yer alan Sabri Ok, Kandil’deki üç önemli isim arasında yer alıyor. Türkiye’de bir süre cezaevinde yatan Sabri Ok, PKK’yı temsilen Oslo görüşmelerinde yer almıştı. Bir süre KCK’nın Avrupa Sorumluluğu’nu üstlenen Sabri Ok, 2017 yılında Kandil tarafından Bahoz Erdal’dan boşalan SDG yönetimine getirildi. Bahoz Erdal’ın 12 Temmuz 2016 tarihinde Kamışlı’ya bağlı Himo’da öldürüldüğü öne sürülmüştü. PKK, Bahoz Erdal’ın öldüğünü yalanladı ama yerine Sabri Ok’un atanması, yönetim şemasından isminin çıkarılması bir fikir veriyor olmalı.

5-) Tunceli doğumlu olması nedeniyle Adar Dersim kod adını alan Sabriye İlgün/ PKK’nın Türkiye’de düzenlediği terör eylemlerinde yer aldıktan sonra Kandil’de görev yapmıştı.

6-) SDG’nin silahlı kanadının sorumlusu olan Şahin Cilo/ YPG’de Bahoz Erdal’ın yardımcılığını yapıyordu. PKK’nın Avrupa sorumluluğundan sonra 2009’da HPG’de Özel Kuvvetler’in başına getirilmişti. Suriyeli olan Şahin Cilo, 2012’den bu yana SDG’de İstihbarat ve Özel Kuvvetler’in sorumlusu.

PKK’nın Suriye yapılanmasında en çok bilinen ise siyasi kolu olan PYD. Daha önce Bahoz Erdal, Sofi Nurettin ve Bozan Tekin’e bağlı olan PYD’nin başına, Salih Müslim’in tasfiye edilmesinden sonra Şahoz Hasan ve Ayşe Hüsso getirildi. Kim tarafından? Tabii ki Kandil.

Adı ister SDG olsun ister YPG.... ABD inkâr etse de örgütün yapılanmasında PKK’nın Suriye kolu olarak gösteriliyor. Matruşka gibi SDG’nin içini açıyorsunuz YPG çıkıyor, onu açıyorsunuz karşınızda PKK.

