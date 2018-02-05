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05.02.2018 16:10

Abdülhamid'in torunu: Erdoğan'ın başına gelenlere benziyor

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Abdülhamid'in torunu: Erdoğan'ın başına gelenlere benziyor
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "31 Mart vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım" dedi.

Osmanlı torunları katıldıkların etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizmeye devam ediyor.

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısa süre önce kurulan "Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Ocakları Derneği" tarafından “Vefatının 100. sene-i devriyesinde Abdülhamid Han’ı Anma” programında açıklamalarda bulundu.

“Onu damadı, yanındaki paşaları anlayamadı. Tek başına olan bir insandı. Çok düşmanı vardı. Şairlerimiz, din adamlarımız anlamadı. Yalnız adamdı. Garibanın sultanıydı. Sahip çıkılmadı" diyen Osmanoğlu, "31 Mart vak'asında ve tahttan indirildiği zaman bugünkü zamana benziyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına gelenlere benziyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Kimler düşmandı, iyi bakmamız lazım. Ülkeler düşmandı, aileden düşmanları vardı. Bugün Erdoğan aynı mücadeleyi veriyor. Dikkat edip iyi dersler almak lazım. Sultanın yapabileceği bir şey yoktu. Yıkılmak üzere olan bir saltanatı 33 sene geciktirdi. Siyasetini yanındaki paşaların çoğu bile anlayamadı. İlmi siyaseti çok iyi biliyordu. Tarihçilerimiz çok güzel bir biyografi çıkarmalılar. Onun siyasetini uzun uzun anlatmaları lazım” ifadelerini kullandı.

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