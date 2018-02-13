ABD'nin PYD/PKK kararına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Haber'de yayınlanan "Basın Kartı" programında Pentagon'un PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmasını değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Pentagon'un 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmasına ilişkin, "ABD'nin bu tutumunu devam ettirmesi, bizim açımızdan zaten tanıdığımız, bildiğimiz ama iki ülke arasındaki ilişkileri neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmeleri sorulan Çavuşoğlu, hareket sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Harekatın, Türkiye'nin istikbaline yönelik bir beka mücadelesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bir oldu bitti ile değil, yıllardan bu yana devam eden ikazların ardından harekatın başlatıldığını söyledi.

Müttefiklere PYD ve YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunun her platformda söylendiğini anlatan Çavuşoğlu, "Binlerce tır dolusu silahın bunların kolu olan PYD'ye teslim edilmesi ve '30 bin kişilik sınır ordusu kurma' söylemi bardağı taşıran son damla oldu. Bıçak kemiğe dayandı. Sonuç itibarıyla bu harekat başlamış oldu. Harekat, tamamen sınır güvenliğini tahkim etmek, bölgeyi teröristler ve terör örgütlerinden temizlemek, Afrin dahil, orada soykırıma maruz kalan, asayiş adı altında toplanan, zorla askere alınan sivillerin hayatını kurtarmak hem de Türkiye içinde bulunan Suriyeli mültecilerin tekrardan bölgelerine dönmeleri için gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, harekatın meşru müdafaa kapsamında yapıldığını, Türkiye'ye muhalif olan birçok siyasetçi, ülke ve aktörün de bunu bu kapsamda desteklediğini belirtti.

Bölgenin yıllardan bu yana adeta teröristler ve onlara teslim edilen silahlarla yığınak haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Harekat ilk andan itibaren planlandığı şekilde devam ediyor, son derece başarılı bir konseptte yürütülüyor. Mehmetçiğimizi, kahramanlarımızı Allah muhafaza etsin. Türkiye için büyük bir mücadele örneği sergiliyorlar. Bugün de Muhammediye köyü ile Amar dağını kurtardılar. Şu ana kadar 51 bölge teröristlerden kurtarıldı. İnşallah sonuca ulaşacak." ifadelerini kullandı.