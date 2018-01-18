ABD’li Senatör: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı

Freedom House adlı kuruluşun yıllık raporunda yer alan bulgular Washington’da düzenlenen panelde tartışıldı.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), ‘2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’ adıyla yayınladığı yıllık raporda daha önce ‘kısmen özgür’ kategorisinde olan Türkiye’yi ilk kez ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisine düşürmüştü.

Amerika’nın Sesi internet sitesinin haberine göre Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün ev sahipliği yaptığı ve Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse’nin de konuşmacılar arasında bulunduğu Freedom Hause’nin raporunun tartışıldığı panelde, Türkiye’ye de eleştiriler yöneltildi.

Konuşmasında, özgürlükler açısından Türkiye’deki durumu değerlendiren Senatör Sasse, Türkiye’nin, merkezi Washington’da bulunan kuruluşun “2018 Yılı Dünyada Özgürlükler” raporunda ilk kez “özgür olmayan ülkeler” kategorisine düşürüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye’nin özgürlüklerde “baş aşağı düştüğünü” belirten Sasse, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sınırlarındaki savaşı ve başarısız darbe girişimini, kontrolunu siyasi yaşamın tümüne genişletmek ve yoğunlaştırmak için kullandı; ülkesinde hükümet kurumları dışında kalan diğer özgürlük savunucularının hareket alanlarını sınırladı” diye konuştu.

Senatör Sasse konuşmasında Türkiye’nin Rusya’dan S400 füze savunma sistemi satın alma planına da tepkisini dile getirdi. Sasse, “Erdoğan Rus füze sistemlerini satın alma işlemini sonuçlandırırken, Türkiye’nin NATO üyeliğinin devamını sorgulamak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Raporu hazırlayan Özgürlük Evi’nin başkanı Michael Abramowitz de, yıllık raporlarında en alarm verici unsurlardan birinin, 10 yıl kadar önce istikrarlı demokrasiler olma yolunda umut vadeden bazı çok etkili ülkelerin ciddi düşüş yaşaması olduğunu belirterek, “Buna iyi bir örnek Türkiye” dedi.

Abramowitz, “Raporumuz Türkiye’yi ilk kez ‘özgür olmayan ülkeler’ sınıfına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016’daki başarısız darbe girişiminin sonrasında verdiği yanıt, gittikçe daha genişleyen bir cadı avına dönüştü. Bu, 60 bin civarında kişinin tutuklanmasına, 160’ın üzerinde medya kuruluşun kapatılmasına ve 150’yi aşkın gazetecinin hapse atılmasına neden oldu” diye konuştu.

Özgürlük Evi’nin dün yayınladığı raporda Türkiye’nin notu geçen yıla göre 6 puan geriletilmiş, daha önce yer aldığı “kısmen özgür” ülkeler sınıfından ilk kez “özgür değil” sınıfına düşürülmüştü. Türkiye, son 10 yılda da 34 puan düşüşle raporda bu zaman diliminde en çok puanı düşürülen ülke olmuştu.

Abramowitz, dünya genelinde de demokrasinin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en ciddi krizi yaşadığını, dünyanın dört bir tarafında tehdit ve baskı altında olduğunu söyledi. Rapora göre, küresel özgürlükler 12 yıldır sürekli gerileme kaydediyor. 2017’de de 71 ülkede siyasi haklar ve sivil özgürlüklerde net gerilemeler görülürken, sadece 35 ülkede durum iyileşme gösterdi.

(artı gerçek)