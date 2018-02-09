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09.02.2018 07:30

ABD’li komutan: Agresif karşılık veririz

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ABD’li komutan: Agresif karşılık veririz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Mınbiç’teki ABD askerlerine hitaben “Hadi çıkın, Mınbiç’e geleceğiz” sözlerine, ABD Komutanı Korgeneral Paul E. Funk’tan gerilimi tırmandıran bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında Suriye’de YPG’nin kontrolünde bulunan Mınbiç’teki ABD askerlerine hitaben “Hadi çıkın. Mınbiç’e geleceğiz” sözlerine karşılık, ABD Komutanı Korgeneral Paul E. Funk’tan gerilimi tırmandıran bir açıklama geldi.

Erdoğan’ın mesajının ardından ABD’li üst düzey iki komutan Mınbiç’i ziyaret etti. Suriye’de operasyon yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, ABD basınını yanlarına alarak Mınbiç’teki ABD askerleri ve YPG mevzilerini denetledi.

Meydan okudu

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk’ın Twitter’da ziyaretini duyurdu. Associated Press ajansının haberine göre, ABD’nin buradaki askeri varlığının gerginliği azaltma amaçlı olduğunu belirten Funk şöyle dedi: “Kimse yapamazken onlar Rakka’yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz IŞİD’in kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz. Şu anda askeri rol açık şekilde tanımlandı ve bu da şu anda DSG’yi desteklemek.”

Funk, ‘Türkiye’nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine’ ilişkin soruyu da “Endişelenmiyorum. Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak” şeklinde yanıtladı.

‘Gurur duyuyoruz’

Ziyareti izleyen New York Times muhabiri Rod Nordland’ın haberinde ise daha ileri sözler yer aldı. Rod Nordland, Tümgeneral Jamie Jarard’ın “Buradaki konumlanmamızdan gurur duyuyorum ve bunu herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştuğunu yazdı. Nordland, eğer Türkiye’ye yönelik mesaj hâlâ açık değilse yanındaki Korgeneral Paul Funk’ın konuyu daha da açtığını vurgulayarak, generalin şu sözlerini aktardı: “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız.”

New Yort Times da haberi Twitter’da anons ederken bu sözlerin Türkiye’nin tehditlerine yönelik olduğunu vurguladı.(cumhuriyet)

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