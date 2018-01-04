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05.01.2018 05:00

ABD'li eski cumhuriyetçi senatörden bomba iddia!

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ABD'li eski cumhuriyetçi senatörden bomba iddia!
ABD'nin tanınmış Cumhuriyetçilerinden, eski başkan adayı ve eski Teksas Senatörü Ron Paul, ABD'nin ani ve dehşet verici bir sona doğru sürüklendiğini söyledi.

ABD'nin tanınmış Cumhuriyetçilerinden, eski başkan adayı ve eski Teksas Senatörü Ron Paul, Başkan Donald Trump'ın kendisini mali istikrar konusunda başarılı bulmasını eleştirdi.

"ABD SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ DAĞILACAK"

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Paul, "ABD'nin umursanmadan büyüyen borçlarıyla askeri harcamaları, eninde sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler Birliği'nin son günlerindeki gibi yanıp kül olmasına yol açacak" değerlendirmesini yaptı.

"TRUMP YAKLAŞMAKTA OLAN EKONOMİK ERİMEYİ ENGELLEYEMİYOR"

Trump'ın ticari zekasını ABD yönetimine entegre etmekle övündüğünü, ancak yaklaşmakta olan ekonomik erimeyi dahi engelleyemediğini savunan Paul, "Ben ekonomik açıdan bakıyorum. Bence Sovyet sisteminin çöküşüne ABD'deki askeri yapılanma yol açmadı. Sovyetler, bizim gibi serbest piyasa insanlarının tamamen yaşayamaz bulduğu bir sistemle çalışıyorlardı" dedi.

"ANİ VE DEHŞET VERİCİ BİR SONA DOĞRU GİDİYORUZ"

Faşizm, sosyalizm, komünizm, hatta Keynescilik'in yaşayabilir sistemler olmadığı ve kaçınılmaz olarak çökeceği, aynı durumun ABD için de geçerli olabileceğini yorumunu yapan Paul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sovyet sisteminde olduğu gibi ani ve dehşet verici sona doğru gidiyoruz. Benzer bir süreç olmayacak zira orada bazı ülkeler Sovyet sisteminden ayrılmıştı. Bizim eyaletlerimiz ayrılmayacak, ancak dünya genelinde imparatorluğumuzu daha fazla finanse edemeyeceğimize samimi olarak inanıyorum. Bize ait olduğunu iddia etmesek de, imparatorluğumuz büyük miktarda para ve nüfuz gerektiriyor ve biz imparatorluğu bir arada tutmak için silahla tehdit edip yaptırımları kullanıyoruz. Artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum."

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