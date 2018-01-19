ABD'li astronot Jeanette Epps uzay görevinden alındı

ABD'li astronot Jeanette Epps'in Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden alındığı öğrenildi.

BD'li astronot Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden gerekçe gösterilmeden alındı. Astronot Epps'in yerine başka bir astronot getirilmeseydi Haziran ayındaki Rus-Soyuz uçuşunda yer alacaktı. NASA, olayla ilgili açıklamada bulunmazken, Epps'in gelecekteki görevlerde yer alacağını bildirdi.

Öte yandan, Syracuse doğumlu Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatına atanan ilk Afrikalı-Amerikalı astronot oldu. 2000 yılında havacılık mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Mezun olduktan sonra, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından işe alınmadan önce iki yıl boyunca bir laboratuvarda çalıştı. NASA'nın 2009 astronot sınıfının üyesi seçilmeden önce yedi yıl teknik istihbarat görevlisi olarak çalıştı. CIA ile olan görevinde Irak'a konuşlandırılmıştı.