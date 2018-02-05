ABD'li aktivistten TTB üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı öncesinde TTB, Chomsky’nin mesajını Twitter hesabından paylaştı. Chomsky, “Söz konusu şoke edici gelişmeleri büyük bir kaygı içinde izliyorum. Türkiye’nin askeri eylemlerini ve onların yol açtığı acı verici sonuçları protesto eden Türk Tabipleri Birliği’ni ve diğerlerini korumak için her türlü önlem alınmalı, bu eylemlerin sonlanmasını sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklenmelidir” dedi.