Abdi İpekçi'den sonrası orası da yıkılıyor

ÖZLEM GÜVEMLİ - SÖZCÜ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 bin metrekarelik parsel üzerinde bulunan ve “riskli yapı” raporu bulunan Zeytinburnu Spor Kompleksi'nin yıkımı için 17 Ocak günü ihaleye çıktı. Spor kompleksinin enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzeme karşılığı yıkımı işi 900 bin TL'ye Sait Keskin Köprülü İnşaat Taahhüt Yıkım Hafriyat şirketine verildi.

YENİDEN YAPILACAK

İBB'nin kötü hava koşullarında evsizleri misafir ettiği, bir çok karşılaşmaya ev sahipliği yapan spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzu, 400 seyircili spor salonu, fitness salonu, 2 adet halı futbol sahası, kapalı tenis kortları bulunuyordu. 1993 yılında açılan ve 2002 yılında yenilenen spor kompleksinin yıkımın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin yerine 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu inşa edeceği öğrenildi. 38 bin metrekarelik 17 bin seyirci kapasiteli stadyumun ve 2 havuzun kesiştiği orta alana ise üstü kapalı meydan yapılacak. Spor kompleksinde kütüphane de olacak. Spor kompleksinin karşısındaki Zeytinburnu Stadyumu da yıkılarak yerine 2 bin 200 araçlık 3 katlı yer altı otoparkı inşa edilecek. Otoparkının üst kısmında ise 17 bin seyirci kapasiteli stadyum, 2 adet yüzme havuzu, 2 adet fitness salonu, squash sporu salonu, uzak doğu sporlarının yapılacağı kapalı spor salonları, soyunma odaları, hamamlar, mescit, kafeterya, ticari üniteler, kulüp ofisleri, protokol tribünü ve localar yer alacak.

MÜLKİYET SORUNU MAHKEMELİK OLDU

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi'nin karşısındaki bulunun spor kompleksinin mülkiyeti de yıllardır tartışma konusuydu. 2014'te yürürlüğe giren torba yasa 42 bin 259 metrekarelik eski bostan arazi Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na iade edildi. Zeytinburnu Belediyesi, arazi kendilerine kamulaştırma yoluyla geçtiği için tapunun iade edilmesine karşı dava açtı. Yılladır süren davada en son Danıştay 10. Dairesi Zeytinburnu Belediyesi'ni haklı bulundu ve dosyayı yeniden görüşmek üzere İstanbul 1. İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de Danıştay 10. Dairesi'nin kararına uydu. Mahkemelik olan bu arazi üzerinde yıkımı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor kompleksi, Zeytinburnu Stadı, halk pazarı ve otopark bulunuyor.

ABDİ İPEKÇİ DE YIKILIYOR

Zeytinburnu'ndan 1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nda da yerine yenisini yapmak üzere geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanmıştı.