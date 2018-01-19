Abdi İpekçi Spor Salonu tarih oluyor

Türk sporuna 29 yıl süreyle hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu, yerini modern bir tesise bırakacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) projesi kapsamında yıkılarak, yerine Basketbol Gelişim Merkezi inşa edilecek tesis, 1989 yılından itibaren hizmet dönemi içinde çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

Abdi İpekçi Salonu'nun yerine inşa edilecek tesis ise Türk basketbolunda bir ilk olma özelliği taşıyacak. Proje, modern bir yeni salonun yanı sıra altyapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımlar için antrenman salonları, etkinlik, seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlarıyla Türk basketboluna hizmet verecek. Tesisin inşası, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından başlatılacak.

TÜRKOĞLU: "ÖRNEK BİR TESİS KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine örnek bir spor kompleksi yapmak istediklerini aktardı.

Yeni projeyle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Türkoğlu, tesis sayesinde önemli bir eksikliğin giderileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri, ulusal basketbol gelişim hamlelerimizin en önemli parçalarından biri olan tesisleşme üzerinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Türk basketbolunun geliştirilmesi ve ülkenin tamamına yayılması amacıyla yapılan bir dizi çalışmanın sportif başarının artırılması bölümünde, bugüne dek hiç gerçekleştirilmemiş dev bir projeye imza atmak ve önemli bir eksikliği gidererek milli takımlarımız ile gençlerimize Avrupa'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak istiyoruz."

Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun tahliye ve yıkım işlemlerinin başladığını aktararak, "Oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yerini alacak bu yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılarla, nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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