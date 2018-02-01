Abdi İpekçi mezarı başında anıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 39. yılında mezarı başında anıldı.

İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Meslektaşları, arkadaşları, Milliyet Gazetesi çalışanları ve kızı Nükhet İpekçi İzet'in katıldığı törende İpekçi için dua edildi. Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, geçen 39 yılda resmi belirsizlik, örtbas etme, cezasızlık olduğunu ve bu bilinmezliklerin sürdüğünü söyledi.

"ÖLDÜR DİYENLER YARGILANMADI"

Nükhet İpekçi İzet , " 'Öldür' diyenler yargılanmadı. Öldürenin korunma ve kaçırılma giderlerini karşılayanlar yargılanmadı. Etrafı toz duman edenler, delilleri süpürgelerle yok edenler, kayıtları silip dosyaları kaybedenler yargılanmadı. Adalet beklentisini; bazıları, kin ve intikam dürtüleriyle karıştırıyor. Halbuki hakikatin ortaya çıkarılması ve resmen kayda geçirilmesinden öte bir talebim yok. Bu böyle bir talep ki, öldürten odaklara şuurlu veya şuursuz hizmet edenleri bile huzura kavuşturabilir. Hukuk, ailenin acısını dindirmek için değil, toplumun yararına olmalı diye tekrar edip duruyorum" dedi.

"ONU HİÇ UNUTMUYORUZ"

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise bugüne kadar Türkiye'de her görüşten öldürülmüş 66 gazeteci olduğunu ve gazeteci cinayetleri genellikle faili meçhul olarak kaldığını söyledi. Başta Abdi ipekçi olmak üzere, tüm gazeteci cinayetlerinin bir demokrasi ve insalık ayıbı olarak gördüğünü belirten Güneş, "Abdi İpekçi, evrensel gazetecilik ilkelerini büyük bir titizlikle uygulayan bir usta, onu hiç unutmuyoruz. Genç gazetecilerin yetiştirilmesine çok önemli bir usta olduğunu düşünüyoruz. Abdi İpekçi'yi hedef gösteren karanlık ellerin, bu cinayeti planlayıcılarını hala net bir şekilde ortaya konulmamasını da çok büyük acı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.