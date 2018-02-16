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17.02.2018 00:20

AB’den ‘vize serbestisi’ şartı: ‘Terörle mücadele yasası’ yumuşasın

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AB’den ‘vize serbestisi’ şartı: ‘Terörle mücadele yasası’ yumuşasın
AB dışişleri bakanları, Türkiye’ye ‘vize serbestisi’ için ‘terörle mücadele yasası’nın yumuşatılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda ‘Zeytin Dalı Harekatı’ da gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, ‘vize serbestisi’sağlanması konusunda AB’nin karşılanmasını talep ettiği 72 kriter konusunda Türkiye’nin yapmayı planladığı değişiklikleri içeren çalışmaların tamamlandığını 7 Şubat’ta söylemişti.

‘Türk hükümetinden bazı işaretler geliyor’

Deutsche Welle’nin haberine göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’ye ‘vize serbestisi’ konusu görüşüldü.

Çelik’in de katıldığı toplantıda AB, Türk vatandaşlarına ‘vize serbestisi’ sağlanmasını ‘terörle mücadele yasası’nın yumuşatılması şartına bağladı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynder yaptığı açıklamada, “Türkiye bu yasayı AB değerleriyle uyumlu hale getirirse, vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanır” dedi.

AB’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin gönderdiği belgelerin AB Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek, “Türkiye Avrupa’nın kendisi için en güvenilir komşu olduğunu prensipte biliyor ve iyi bir ilişki onların yararına olacaktır” dedi. Türk hükümetinden bazı işaretler geldiğini söyleyen Hahn, ancak hukukun üstünlüğü konusunda durumun hala tatmin edici olmadığını kaydetti.

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