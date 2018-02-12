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13.02.2018 05:55

AB'den Türkiye'ye 'komşu' çağrısı

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AB'den Türkiye'ye 'komşu' çağrısı
Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirdiği eylemlerle iyi komşuluk ilişkilerine zarar verdiğini söyleyen Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Ankara'ya bu eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Andreeva, "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine kesinlikle bağlı kalmalı ve her türlü çatışma, tehdit kaynaklarından, Kıbrıs'a yönelik ve iyi komşuluk ilişkilerine ve barışçıl çözüme zarar veren eylemlerden kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

Andreeva, AB'nin, karasularında ve hava sahalarında üye ülkelerin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini savunduğunu da aktardı.

Kıbrıs, İtalyan ENI şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini belirtmişti.

Reuters'ın aktardığına göre, bir ENI sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Saipem 12.000 sondaj gemisinin Kıbrıs adasının güneybatısından, güneydoğusundaki bir noktaya hareket ettiğini ancak Türk donanmasına bağlı gemilerce durdurularak gideceği bölgede askeri tatbikat sürdüğü için geri dönmesinin istendiğini söylemişti.

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