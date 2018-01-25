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26.01.2018 06:35

ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama

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ABD'den YPG'ye verilen silahlarla ilgili flaş açıklama
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.

Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için görüşmelerin sürdüğünü belirten Korgeneral McKenzie, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİMİZ SİLAHLARI İZLİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, "Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz" dedi.

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