ABD'den YPG ordusu açıklaması!

Habere göre, yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak.
Yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.
Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi.
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