ABD'den suikaste yeşil ışık: "Öldürülecek!"

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin güvenilir bir sözcüye dayandırdığı haberini aktaran Haaretz gazetesi, Washington ve Tel Aviv'in Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığını yazdı.

Üç yıl önceki suikasti Tahran'ı uyararak engelleyen Washington'un, Tel Aviv yönetimiyle İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştığı iddia edildi. İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı. El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi 'Ebubekir' olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.