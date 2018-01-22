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22.01.2018 20:20

ABD'den son dakika Afrin açıklaması!

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ABD'den son dakika Afrin açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'nin Afrin harekatı konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Tillerson, güvenlik bölge için Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan "Kuzey Suriye'deki Türk haraketından dolayı kaygılıyız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN VATANDAŞLARINI TERÖR UNSURLARINDAN KORUMA HAKKINI TANIYORUZ'

Ancak Tillerson "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

'BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ'

Tüm taraflara itidal ve sivil kayıpları en aza indirmeleri çağrısı yaptıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı 'Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz" dedi.

Tillerson ayrıca ABD'nin Suriye'ye istikrar getirmeye ve ülkedeki savaşı sonlandırma konusundaki Cenvere sürecine odaklandığını da vurguladı.

 

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