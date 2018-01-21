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21.01.2018 15:35

ABD'den son açıklama CENTCOM'dan

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ABD'den son açıklama CENTCOM'dan
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Joseph Votel, Afrin'in ABD için bir operasyon alanı olmadığını kaydetti.

Washington, (DHA)-  Joseph Votel, Ortadoğu'da görevi kapsamında uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda kendilerine bilgi verdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti.

Votel, Türkiyenin kendilerine Menbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de ifade etti.

CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz" şeklinde konuştu. Votel, Türkiye'nin amacını bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun IŞİD'le mücadele bakımından yapacağı etki konusunda kaygı duyduklarını vurguladı ve  "IŞİD ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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