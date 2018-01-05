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05.01.2018 05:00

ABD'den İran açıklaması: Unutulmayacaksınız

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ABD'den İran açıklaması: Unutulmayacaksınız
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'da devam eden protestolara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğini belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak kadar yetkimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.

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