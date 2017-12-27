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27.12.2017 23:50

ABD'den flaş operasyon kararı!

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ABD'den flaş operasyon kararı!
Suriye'de hükümetin izni dışında operasyonlar yürüten ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacağını açıkladı.

SPUTNİK - ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

IŞİD militanlarının Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerde 'rahatça hareket ettiğini' ileri süren Gedney, "Bu bize, Suriye rejiminin IŞİD'i yok etme niyeti olmadığını ya da bunu yapma gücü bulunmadığını gösteriyor" dedi.

IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna karşı ilk saldırısını Aralık 2015'te gerçekleştirmiş, Suriye hükümetine ait askeri kampın vurulması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya ve ABD arasında Suriye'de karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla 2015 yılında 'acil hat' kurulmuştu.

7 Nisan'da ABD gemilerinden fırlatılan füzelerle Suriye'nin Şayrat hava üssü vurulmuştu. 16 Eylül'de de Deyr-ez-Zor yakınlarında Suriye ordusuna bağlı güçlere ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmiş, 100'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıların ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şam'ın izni dışında operasyonlar yürüten ABD'nin Suriye'deki varlığının yasal olmadığını vurgulamıştı. Rusya, Koalisyon'un Suriye'deki operasyonlarının yıkım getirdiğini, IŞİD karşıtı mücadeleye katkı sunmadığını ifade etmişti.

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