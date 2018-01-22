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23.01.2018 04:35

ABD'den flaş hamle! O komutan Rakka'da

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ABD'den flaş hamle! O komutan Rakka'da
Amerikan hükümetinin Dış Yardım Sorumlusu Mark Green ile Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Rakka'yı ziyaret etti.

 ABD’nin Suriye’de IŞİD sonrası dönemde oynamayı planladığı rol tartışılırken, Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki Rakka’dan üst düzey bir ziyaret haberi geldi.

Amerikan hükümetinin Dış Yardım Sorumlusu Mark Green ile Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Rakka’yı ziyaret etti.

Amerika Rakka’yı yeniden inşa etmeyi planladığını açıklamışken, Green “bazı insanların evlerine dönmeyi istediği noktaya geldik. Dolayısıyla bu fırsatı yakalamalıyız” dedi.

Suriye yönetimi, ABD’yi işgalci güç, SDG’yi de bu işbirliği nedeniyle ‘hain’ diye nitelemişti. (duvar)

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