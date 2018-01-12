ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kamu diplomasisinden sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein, Ankara – Washington hattında artan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin demokratik, müreffeh, güvenilir ve istikrarlı bir müttefik olmasının ABD’nin doğal çıkarı olduğunu belirten Goldstein, Türk yetkililerin kullandığı dilin bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmadığını söyledi.

Goldstein’in ‘Türk hükümetinin ABD’nin güçlü bir müttefiki olabileceğine inanıyoruz’ ifadesi ise dikkat çekti. Sözlerini açıklaması istenen Goldstein ‘Şu anda da güçlü müttefik’ dedi ancak hemen ardından iki tarafın da birbirleriyle ilgili endişeleri olduğunu belirtti.

Cansu Çamlıbel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, 2017’nin son günlerinde kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar olarak atanan Steve Goldstein, Perşembe günü ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’nın brifing odasında kürsüdeydi. Günlük basın brifingini oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gelemeyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yerine yine Goldstein verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin PYD ve FETÖ’ye verdiği destek nedeniyle son günlerde tonu iyice sertleşen açıklamaları Goldstein’e hatırlatarak ABD- Türkiye ilişkilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmesi soruldu.

Steve Goldstein Türkiye’ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye’nin demokratik, müreffeh, güvenilir ve istikrarlı bir müttefik olması bizim doğal çıkarımızadır. Bahsettiğiniz şekilde bir dilin kullanılmasının bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olduğuna inanmıyoruz.

- Türkiye’nin komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmaya çalışması anlaşılabilir.

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü…

Türkiye’nin demokratik gelişimini uzun zamandır destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye’nin gücünün kaynağının hukukun üstünlüğüne saygı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü olduğuna inanıyoruz. Bu unsurlar aynı zamanda iki ülke arasındaki ortaklık potansiyelinin genişlemesinin de kaynağı.

Dikkat çeken ifade: Türk hükümeti güçlü müttefik olabilir

- Türk hükümetinin ABD’nin güçlü bir müttefiki olabileceğine inanıyoruz.

- (Şu an güçlü bir müttefik değil mi?) Türkiye güçlü bir müttefik. Ancak ülkeler zaman zaman bize endişelerini iletiyor. Biz de gerektiğinde onlara kendi endişelerimizi iletiyoruz. Ortak bir anlayışa ulaşmak için çalışıyoruz.