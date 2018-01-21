ABD'den Afrin'le ilgili yeni açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye itidal çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türk ve Rus mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tillerson'ın, "Suriye'nin kuzeybatısındaki durumdan dolayı ABD çok endişeli" ifadesini kullandığı belirtildi.

Tillerson’ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’yla telefonla görüştüğü belirtildi. Aynı açıklamada Zeytin Dalı Operasyonu’nun süre ve etki olarak uzamaması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “NATO müttefiki Türkiye’nin askeri müdahalesinin sınırlı olması konusunda çağrıda bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı. ABD, açıklamada Türkiye’yi itidalli olmaya çağırdı.