ABD'den Afrin için 'güvenli hat' önerisi

NTV'nin aktardığına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rexx Tillerson'ın Afrin için 30 kilometrelik 'güvenli hat' önerisi yaptığını açıkladı. Tillerson da "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da 'Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık' konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu. Çavuşoğlu, Tillerson'a "Taciz olursa müdahale ederiz" dediğini de aktardı. Tillerson da "Türkiye ile karşı karşıya kalmak istemeyiz" dedi.