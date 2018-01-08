  • BIST 116.305
  • Altın 158,814
  • Dolar 3,7473
  • Euro 4,4860
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 23:20

ABD'den 200 bin kişiye 'sınır dışı' kararı

»
ABD'den 200 bin kişiye 'sınır dışı' kararı
ABD yönetimi, geçici izinle ABD'de yaşayan 200 bin El Salvadorlu'nun, sınır dışı edilmesi için düğmeye bastı.

T24 - ABD yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'de geçici izinle yaşamaya başlayan 200 bin civarındaki El Salvadorlunun Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmelerini ya da  ülkeye terk etmelerini istedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkedeki El Salvadorluların durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakan Kirstjen Nielsen'in bu konuda bir karara vardığına atıf yapılarak, "El Salvador, Başkan Donald Trump yönetimi altında 'Geçici Koruma Statüsünü' kaybeden dördüncü ülke olmuştur. El Salvadorlular, doğal afetlerden etkilenen yabancılara yönelik insani destek programdan en fazla yararlanan kesimdi" ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada, El Salvadorluların Eylül 2019'a kadar göçmenlikle ilgili yasal durumlarını ayarlamaları, aksi halde sınır dışı edilecekleri vurgulandı.

Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 944 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump yönetimi, 2017 yılı içinde benzer şekilde doğal afetlerin ardından ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu programı uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google'da her hafta yüzlerce bisiklet kayboluyor08 Ocak 2018 Pazartesi 15:38
  • 'Çipras ziyaret edecek' iddiası Sahil Güvenlik'i alarma geçirdi08 Ocak 2018 Pazartesi 15:09
  • Trump'ın akıl sağlığı kontrol edilecek08 Ocak 2018 Pazartesi 14:23
  • K. Kore ve G. Kore bölünmüş ailelerin durumunu görüşecek08 Ocak 2018 Pazartesi 13:58
  • Ahmedinejad'ın avukatı o iddiaları yalanladı08 Ocak 2018 Pazartesi 13:32
  • Papa'dan kadınlara çağrı: Bebeklerinizi kilisede emzirebilirsiniz!08 Ocak 2018 Pazartesi 13:16
  • Fas'tan flaş Türkiye kararı!08 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
  • İsrail 20 sivil toplum örgütünün ülkeye girişini yasakladı08 Ocak 2018 Pazartesi 11:32
  • Çin'de büyük facia08 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
  • Kuzey Kıbrıs'ta seçim sonucu belli oldu07 Ocak 2018 Pazar 23:34
    • FOTO GALERİ
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    • Cenk Tosun’un eşi İngiliz basınının gündeminde
    VİDEO GALERİ
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    • Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti