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20.01.2018 14:55

ABD'de Trump'a büyük şok!

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ABD'de Trump'a büyük şok!
ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump’ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Hükümetin kepenk kapatması hiçbir ödemeyi yapamaması anlamına geliyor.

ABD'de hükümet, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bütçe konusunda anlaşamamaları nedeniyle Donald Trump’ın başkanlığının ilk yıldönümünde resmi olarak kapandı.

Hükümetin kepenk kapatması hiçbir ödemeyi yapamaması anlamına geliyor. Müzeler, parklar, devlete bağlı hastaneler bu dönemde kapalı olacak.

Trump geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta yemin etmiş ve başkanlık koltuğuna oturmuştu. 

Hükümet Obama döneminde 16 gün kapalı kalmış, toplam maliyet 25 milyar doları bulmuştu.

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