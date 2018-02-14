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15.02.2018 07:15

ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi.

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede silahlı saldırgan dehşeti yaşanıyor.

Stoneman Douglas Lisesi'sinde hâlâ yakalanamayan silahlı bir saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu ifade edildi.

Korkunç olayda çok sayıda öğrencinin öldüğü ve en az 50 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis aracı, ambulans ve zırhlı araç gönderildiği öğrenildi.

Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi.

Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor.

Polis, saldırganın kimliğini bildiğini düşünüyor. İddiaya göre; kapüşonlu olduğu söylenen saldırgan, öğrenci ve ABD Ordusu Yedek Subay Eğitim Birliği'ne bağlı.

ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

"KAPILAR KİLİTLİ"

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampusunda silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

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