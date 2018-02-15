ABD'de katliam! 17 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Polis, ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğunu açıkladı.

Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nicolaz Cruz olduğu belirlendi. Lise son sınıfta iken disiplin cezası aldığı için okuldan atılan Nicolas Cruz, okul öğrencileri arasında silah meraklısı olarak biliniyor.

Polise bilgi veren eski sınıf arkadaşları, Cruz'un sürekli onlara bir zarar vereceğini söylediğini ve zaman zaman okula silah getirdiğini söylediler.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 12 kişiyi okulun içinde öldüren Nicolas Cruz, dışarıya çıktığında okulun bahçesinde iki kişiyi ve sokaktan geçmekte olan bir başkasını da öldürdü. İki kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis saldırganın AR-15 model bir otomatik silah kullandığını ve yanında çok sayıda şarjör bulunduğunu açıkladı.

ABD’de, 2018 yılına girildiğinden bu yana geçen 6 haftalık süre içinde okulda yaşanan 18’inci silahlı saldırı olayı olarak kayıtlara geçti.