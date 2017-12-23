ABD'de endişe yaratan görüntü! Aleyna Tilki de oradaydı...

Ünlü girişimci Elon Musk’ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlattı.

Medyafaresi- Roketin tırmanışı Los Angeles semalarında görüntülendi. Eğitimi için Amerika’da bulunan Aleyna Tilki Instagram sayfasında takipçileriyle o görüntüleri paylaştı.

BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan kişiler büyük endişeye kapılırken, gökyüzündeki ışıkları binlerce kişi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ALEYNA DA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir süre önce eğitim için ABD’ye giden Aleyna Tilki Imstagram hesabından o anları paylaştı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilki, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile “Oha bu ne?! Çok güzel” notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım: