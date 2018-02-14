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14.02.2018 18:55

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu yakınlarında silah sesleri

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ABD Ulusal Güvenlik Kurumu yakınlarında silah sesleri
ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yakınlarında bir kişi silahla ateş açarak 3 kişiyi yaraladı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yakınlarında, silahlı çatışma yaşandığı bildirildi. Olayda 3 kişi yaralanırken saldırganın gözaltına alındığı belirtildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.

NSA sözcüsü Anne Arundel, devam eden bir tehdidin olmadığını vurguladı.

Federal Araştırma Bürosu (FBI) olay hakkında soruşturma başlatırken, olay yerinden yakalanan görüntülere göre siyah bir aracın NSA'in genel merkezinin girişindeki güvenlik bariyerlerine çarptığı görünüyor. Aracın ön camında kurşun izleri görülürken, aracın dışında bir kişi de polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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