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19.01.2018 18:20

"ABD, Türkiye'nin itirazları nedeniyle geri adım attı"

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"ABD, Türkiye'nin itirazları nedeniyle geri adım attı"
Türkiye’nin itirazlarının ardından, YPG’nin ana omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında 30 bin kişilik bir 'sınır güvenlik gücü’ kurulması konusunda ABD’nin geri adım attığı iddia edildi.

Sputnik Türkiye’nin Wall Street Journal’dan aktardığı haberde, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma önerisinin Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle geri adım attığı kaydedildi.

"İlk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyecek"

Haberde "ABD ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor” ifadelerine yer verilirken; WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceğini kaydetti.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağına dair haberler haftasonu çıkmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

Koalisyonun SDG'nin liderliğinde eğitimlerin verileceğini ifade ettiği güçle ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son açıklamaları tartışmalara neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dün yaptığı, "Türklere çağrımız böyle bir harekete geçmemeleri yönündedir. Türkiye'nin şiddete başvurmamasını ve IŞİD'le mücadeleye odaklanmasını isteriz” açıklamasıyla ABD, şimdiye kadarki ‘bizim sorumluluk alanımızda değil’, ‘Türkiye yanlış anladı’ tutumundan uyaran konuma geçmişti. 

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