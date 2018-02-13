ABD Savunma Bakanının sözlerine Türkiye'den cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmine için kullandığı "aktif ayaklanma" ifadesini eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmine için kullandığı "aktif ayaklanma" ifadesine ilişkin, "Bu uygun bir terim değildir. PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir. ABD de bu eylemleri terör eylemleri, PKK’yı da terör örgütü olarak tanımaktadır." ifadelerini kullandı.

Mattis'in açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya yazılı yanıt veren Aksoy, "ABD Savunma Bakanı'nın bu sözleriyle Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak bu uygun bir terim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

PKK'nın Türkiye'ye karşı eylemlerinin açıkça terörist eylemler olduğunu vurgulayan Aksoy, ABD'nin de bu eylemleri terör eylemleri, PKK'yı da terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı. Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:

KARARLILIKLA MÜCADELE

"Ülkemiz, PKK'nın ve bu örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir.

Öte yandan terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır."