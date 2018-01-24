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24.01.2018 05:10

ABD: Rusya, Türkiye ile ABD'nin arasını bozmaya çalışıyor

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ABD: Rusya, Türkiye ile ABD'nin arasını bozmaya çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin operasyonuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Nauert Rusya'nın ABD ile Türkiye'nin arasını bozmak istediği iddiasında bulundu.

Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre Nauert "daha önce Suriye ölçeğinde nisbeten güvenli bir bölge olan Afrin'de durum bugün artık bu değil. Bugün oradaki siviller evlerini terk edip gitme riskiyle karşı karşıya. Bizim Suriye'de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini, köylerini terk edip gitmelerini istemiyoruz" ifadesini kullandı ve Türkiye'ye şiddeti tırmandırmama çağrısında bulundu.

Nauert, ayrıca Rusya'nın Türkiye ile ABD'nin arasını açmaya çalıştığını iddia ederek şöyle konuştu:

"Rusya'dan bu süreçte gelen açıklamalar Suriye'deki gerilimi düşürmeye yardımcı olmadığı gibi tam anlamıyla propaganda. Ruslar iki NATO müttefikinin, ABD ile Türkiye'nin arasını açmak istiyor."

TÜRKİYE ABD'NİN 'SINIR KORUMA GÜCÜ' AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Türkiye ilişkileri Pentagon'un Suriye'de YPG'ye verdiği destek nedeniyle gerilmişti.

ABD'nin Suriye'de YPG'nin asli unsuru olduğu DSG ile Irak ve Türkiye sınırlarında yeni bir ordu kurma girişimi, Türkiye ve Rusya olmak üzere birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

YPG'nin içerisinde yer aldığı bir 'sınır gücü' oluşturulmasına sert tepki gösteren Türkiye, ABD'nin teröre destek verdiğini savunmuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyon daha önce sayısı 30 bin kişiyi bulacak yapılanmanın adını "Sınır Güvenliği Gücü" olarak açıklamıştı ancak Pentagon'un bu isimden geri adım atması dikkati çekti.

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