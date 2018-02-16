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17.02.2018 00:20

'ABD, PYD'yi yarı yolda bırakacak'

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'ABD, PYD'yi yarı yolda bırakacak'
Suriye’deki iç savaşta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın saflarında yer alan Lübnan merkezli örgüt Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, ABD’nin PYD'yi yarı yolda bırakacağını söyledi.

ABD’nin, Suriye hükümetine ve müttefiklerine karşı sürdürdüğü savaşta PYD'yi ‘araç olarak kullandığını’ ifade eden Nasrallah “Sizi yarı yolda bırakacaklar” diye seslendi.

'ABD'YE BİZİ SÖYLEYİN'

Hizbullah lideri, Lübnan hükümetine de deniz sınırları konusunda çağrı yaptı. Nasrallah, denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail’in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini, bunun “Tüm Lübnan’ın savaşı” olduğunu kaydetti.

Lübnan hükümetinin İsrail karşısında ‘sıkı ve güçlü durması’ gerektiğini söyleyen Nasrallah, “Lübnanlı yetkililer Amerikalılara şunu söylemeli: Taleplerimizi dinleyin bu sayede Hizbullah’ı İsrail’den uzak tutarız” diye konuştu.

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