ABD, o ismi 'terör listesine' ekledi

ABD, Hamas lideri Haniye'yi 'terör listesine' ekledi.

Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'terör listesine' alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 55 yaşındaki Haniye'nin Hamas'ın silahlı kanadıyla yakın ilişki içinde olduğu ve sivilleri hedef alanlar da dahil silahlı mücadeleyi desteklediği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Haniye'nin, İsrail vatandaşlarına karşı terör saldırılarına dahil olduğu bilgisi mevcut. Hamas, 17 ABD vatandaşının öldürüldüğü terör saldırılarından sorumlu" ifadeleri yer aldı.

Haniye'nin liderlik ettiği Hamas, 1997 yılından bu yana ABD'nin terör listesinde yer alıyor.

Aynı açıklamada Haniye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve grupların "Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, İsrail ve Mısır'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.

Açıklamada, Sabirin Hareketinin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir örgüt olduğu ifade edildi.