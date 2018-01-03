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03.01.2018 03:35

ABD, İran için harekete geçti

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ABD, İran için harekete geçti
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, Cenevre'de de İnsan Hakları Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, Cenevre'de de İnsan Hakları Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi. 

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Haley, İran yönetiminden 'diktatörlük' diye söz etti. Haley, "Şimdi İran diktatörlüğü her zaman yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu protestoların dış düşmanlar tarafından tasarlandığını söylüyor. Hepimiz bunun saçmalık olduğunu biliyoruz. Gösteriler tamamen kendiliğinden gelişen şeyler. İran diktatörlüğünün geçmişini rehber alacak olursak, önümüzdeki günlerde insanlara daha da kötü muamele edilebileceğini şimdiden görebiliriz" dedi. Haley, "Önümüzdeki günlerde hem New York'ta Güvenlik Konseyi'ne, hem de Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'ne acil bir oturum çağrısı yapacağız" diye konuştu. 

HALEY, KUZEY KORE VE PAKİSTAN İÇİN DE KONUŞTU

Haley, BM Güvenlik Konseyi raporlarına göre, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi hazırlığında olduğunu, ancak bunun olmamasını umduklarını da söyledi. Haley, "Ama olursa da Kuzey Kore rejimine karşı daha fazla önlem almalıyız. Uygar dünya, haydut bir yönetimin nükleer cephaneliğe dönmesine karşı birleşik ve uyanık olmalıdır. Nükleer bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi

Basın açıklamasında Pakistan'ı da eleştiren Haley, Pakistan yönetiminin iki yüzlü davrandığını ve teröre destek verdiğini savundu.



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