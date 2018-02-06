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06.02.2018 05:30

ABD Irak’tan asker çekerken, büyük bir konvoy Suriye’ye geçti

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ABD Irak’tan asker çekerken, büyük bir konvoy Suriye’ye geçti
Irak, ABD’nin ülkedeki askerlerini azaltmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın, ABD zırhlılarını taşıyan büyük bir konvoyun Irak’tan, Suriye’deki DSG (YPG’nin çatı örgütü) bölgesine geçmesinden sonraya denk gelmesi dikkat çekti.

Diken'in haberine göre Suriye’den haber veren bağımsız kaynaklar 4 Şubat itibariyle çok yüklü miktarda ABD kökenli silah taşıyan konvoyun Irak’tan Suriye’ye giriş yaptığını duyurmuştu. Zırhlı araçlar ve malzeme taşıyan TIR’ların (video aşağıda) bir bölümünde Suriye ordusunun konuşlu olduğu DSG (YPG’nin çatı örgütü) kontrolündeki Kamışlı kenti olduğu vurgulanıyordu.

Bu haberlerin ardından sabah saatlerinde Irak hükümet sözcüsünün, Irak’ta IŞİD’in varlığına son veren nihai zaferin kazanılması nedeniyle ABD’nun Musul bölgesi dahil olmak üzere asker azaltmaya başladığını duyurdu. Sözcü askerlerin nereye çekildiği konusunda bir bilgi vermezken ABD ile askeri koordinasyonlarının süreceğini de sözlerine ekledi.

ABD’nin Musul’da 2017 ortası itibariyle 5 bin 500 askeri bulunduğu biliniyor.

2003’te Irak’ı işgal edip Saddam Hüseyin yönetimini deviren ABD askerlerinin sayısı 2010’da eski başkan Obama döneminde büyük ölçüde azaltılmıştı.

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