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20.01.2018 02:35

ABD gazetesinden Beşiktaş ile ilgili flaş iddia

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ABD gazetesinden Beşiktaş ile ilgili flaş iddia
ABD'de yayım yapan Bleacher Report'un yazarlarından Dean Jones, Beşiktaş'ın Javier Hernandez ile görüştüğünü iddia etti

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvetle güçlendirmek isteyen Beşiktaş ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Birleşik Amerika'da yayım yapan Bleacher Report, siyah-beyazlıların West Ham United'ın santrforu Javier Hernandez (Chicharito) ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Cenk Tosun'u rekor bir bedelle Everton'a satan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet takviyesiyle güçlendirmek istiyor.

ABD'de' yayım yapan Bleacher Report'un yazarlarından Dean Jones'un yaptığı habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, West Ham United'ın golcüsü Javier Hernandez (Chicharito) ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Chicharito'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planladığı belirtildi.(Fanatik)

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