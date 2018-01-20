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20.01.2018 02:35

ABD: En büyük tehdit Rusya ve Çin

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ABD: En büyük tehdit Rusya ve Çin
ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Savunma Stratejisi'ni kamuoyuna sundu.

Belgede "Çin ve Rusya'nın diğer ülkelerin ekonomik, diplomatik ve güvenlik kararları üzerinde veto yetkisi kazanarak, kendi otoriter modelleriyle uyumlu bir dünya şekillendirmek istedikleri giderek daha da açık hale gelmektedir” denildi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise "Ordumuz hala güçlü ancak rekabet üstünlüğümüz son yıllarda hava, kara, deniz, uzay ve siber gibi savaşın her türlü alanında aşındı ve sürekli de aşınıyor” şeklinde konuştu.(t24)

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