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10.01.2018 19:35

ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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ABD elçilik müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı, Dışişleri'ne çağrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı bildildirildi.

Reuters haber ajansı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını duyurdu. Dün gece ise İran ve Rusya'nın temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık durumuna yönelik gerçekleşen ihlaller değerlendirilmişti. 

Anlaşma uyarınca 12 gözlem noktası bulunuyor

Astana’da Rusya ve İran ile varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde çatışmasızlığı izlemek için Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

Türkiye’nin halihazırda üç gözlem noktası oluşturduğu ve yaklaşık 500 askerinin gözlemci olarak bulunduğu belirtiliyor. Esad rejimi son günlerde İdlib’in güneyinde kuzeye doğru bir operasyon başlatmış, buna İranlı milislerin karadan Rusya’nın da havadan destek verdiği belirtilmişti.

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