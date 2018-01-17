ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Tillerson, Stanford Üniversitesi'nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'ASKERİ VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEMİZ ÖNEMLİ'

"Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz."

'IRAK'TA YAPTIĞIMIZ HATAYI YAPMAYACAĞIZ'

ABD'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili Irak örneğini hatırlatan Tillerson, "2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp IŞİD ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması gerekir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GÖZETECEĞİZ'

Tillerson, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin ise, "Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız. Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarına kulak veriyor, bu kaygıları ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'nın düşmesi ve Rusya'nın Suriye'deki birliklerine çekilme emri vermesinin ardından ABD'nin Suriye'deki varlığı tartışma yaratıyordu. ABD yönetimi, Suriye'deki askeri varlığını 'IŞİD tehdidinin sürmesine' dayandırıyor.