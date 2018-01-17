  • BIST 116.593
  • Altın 162,981
  • Dolar 3,8063
  • Euro 4,6601
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
18.01.2018 00:15

ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik Suriye açıklaması

»
ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik Suriye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Tillerson, Stanford Üniversitesi'nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'ASKERİ VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEMİZ ÖNEMLİ'

"Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz."

'IRAK'TA YAPTIĞIMIZ HATAYI YAPMAYACAĞIZ'

ABD'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili Irak örneğini hatırlatan Tillerson, "2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp IŞİD ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması gerekir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GÖZETECEĞİZ'

Tillerson, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin ise, "Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız. Türkiye'nin PKK konusundaki kaygılarına kulak veriyor, bu kaygıları ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'nın düşmesi ve Rusya'nın Suriye'deki birliklerine çekilme emri vermesinin ardından ABD'nin Suriye'deki varlığı tartışma yaratıyordu. ABD yönetimi, Suriye'deki askeri varlığını 'IŞİD tehdidinin sürmesine' dayandırıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: "Milyonlarca Filistinli tehlikede"17 Ocak 2018 Çarşamba 19:32
  • Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye mesajı17 Ocak 2018 Çarşamba 18:59
  • Kuzey ve Güney Kore tek bayrak altında yürüyecek17 Ocak 2018 Çarşamba 17:11
  • Sosyal medyada yeni akım 10 ölüm getirdi17 Ocak 2018 Çarşamba 14:35
  • ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...17 Ocak 2018 Çarşamba 14:11
  • Die Welt: Almanya ve Türkiye masaya oturuyor17 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
  • Almanya'da PKK'ya şok!17 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
  • Ermenistan Ezidi soykırımını tanıdı17 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
  • Alman basınında flaş Türkiye - Almanya iddiası17 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
  • İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması!17 Ocak 2018 Çarşamba 10:17
    • FOTO GALERİ
    • Ebru Şallı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı
    • Gençler arasında ölüm saçan yeni akım!
    • Nuriye ve Semih'i sevmek de "sakıncalı"​
    VİDEO GALERİ
    • Hava durumu bülteninin davetsiz misafiri
    • Süleyman Soylu koltuğu böyle kaptırdı
    • Isparta'da eğitim uçağı düştü
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti