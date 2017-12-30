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30.12.2017 13:25

ABD: Bütün ülkeler İran'daki gösterilere açık destek vermeli

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ABD: Bütün ülkeler İran'daki gösterilere açık destek vermeli
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki yönetim karşıtı gösterilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Ülkenin farklı bölgelerindeki barışçıl gösteri haberlerini takip ettiklerini belirten Nauert, şunları ifade etti:

"İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 14 Haziran'da Kongre'de yaptığı konuşmada "İran'da barışçıl bir yönetim değişikliğini getirebilecek unsurlara destek vereceklerini" açıklamıştı.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından yönetim karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

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